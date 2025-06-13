Прямой эфир: PROFIT Contact Day 2025

Трансляция с конференции по новым технологиям в контакт-центрах.

13 июня в Алматы проходит конференция PROFIT Contact Day 2025, где обсуждаются новые технологии в контакт-центрах Казахстана.

Мы приготовили для вас много интересного! Крутые спикеры, горячие темы, отличные призы! Но во всех активностях смогут принять участие только зарегистрированные пользователи! Регистрируйтесь на сайте конференции. Свои вопросы вы сможете задать спикерам в комментариях к трансляции или на официальных страницах Profit в соцсетях.

Присоединяйтесь к прямой трансляции:

Программа конференции:

9:20 — Открытие конференции.

9:30 — Тренды и перспективы развития индустрии контакт-центров. Дмитрий Аристархов, исполнительный вице-президент Национальной Ассоциации Контактных Центров (Россия).

9:50 — Контакт-центры сегодня. Панельная дискуссия.

10:50 — Большие языковые модели в анализе коммуникаций: генеративный ИИ для сбора инсайтов, рекомендаций и лучших практик. Дмитрий Макаренко, директор по стратегии и развитию бизнеса, 3iTech.

11:10 — Как удалось уменьшить время получения кредита и улучшить доступность предоставления услуг с помощью ПО RichCall. Дана Каримова, руководитель отдела верификации ТОО МФО «KMF»; Валерий Тучинов, менеджер по развитию бизнеса, Aurus.

11:30 — Перерыв.

12:00 — Аналитический отчет: лучшие CX-практики участников премии CX WORLD AWARDS. Ирина Баранова, основатель и генеральный директор, Агентство «INEX Service Design»; Светлана Жилина, основатель портала CX.WORLD.

12:20 — Опыт и основные подходы АО «Казпочта» в сфере клиентского сервиса. Айгуль Закирьянова, заместитель директора Филиала «Общий центр обслуживания», АО «Казпочта».

12:40 — Крикну, а в ответ — ТИШИНА! Андрей Поцелуев, директор ТОО «ЛинкМастер Казахстан».

13:00 — Обеденный перерыв.

13:50 — Розыгрыш призов.

14:00 — Как построить полную систему управления Контактным Центром? Олег Зельдин, основатель Апекс Берг Контакт-Центр Консалтинг.

14:20 — Премиальный Контакт-центр: люди vs роботы? Алла Зацепилова, заместитель директора департамента онлайн-продаж и поддержки клиентов, руководитель контакт-центра АО «Bereke Bank».

14:40 — Цифровая трансформация городской платформы: опыт создания iKOMEK 2.0. Аскар Таксимов, руководитель Городского центра мониторинга и оперативного реагирования «iKOMEK 109» акимата Астаны.

15:00 — Реалии современного Контакт-центра и его центральное влияние на развитие Бизнеса/Компании. Айзирек Мамадалиева, руководитель контакт-центра, ЗАО «Коммерческий Банк КСБ».

15:20 — Перерыв.

15:50 — Как мы разработали собственную речевую аналитику своими силами и с малыми затратами. Лаура Окпебаева, руководитель отдела поддержки каналов и систем, Beeline; Нургелды Дуйсенов, Data Analytics Engineer, Beeline.

16:10 — AI ChatBot: от идеи до внедрения. Сергей Чернов, начальник Управления технологий ИИ, Home Credit Bank.

16:30 — PRОфессиональный старт, Венера Салахова, начальник управления дистанционного урегулирования, Банк ВТБ (Россия); Анастасия Плесникова, начальник отдела Центра дистанционного урегулирования, Банк ВТБ (Россия).

16:50 — Розыгрыш призов, закрытие конференции.