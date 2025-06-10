Модельные цифровые фабрики: реализуется 45 промышленных проектов

Проект «Модельные цифровые фабрики» — одно из ключевых направлений цифровой трансформации промышленности Казахстана.

Он направлен на повышение конкурентоспособности предприятий и их интеграцию в Индустрию 4.0. В соответствии с Концепцией развития обрабатывающей промышленности РК на 2023–2029 годы, проект «Модельные цифровые фабрики» направлен на реализацию цифровых решений на базе пилотных предприятий — для демонстрации возможностей цифровизации и эффективности внедрения технологий.

С 2018 года в качестве модельных цифровых фабрик были отобраны следующие предприятия: АО «АК Алтыналмас», АО «Химфарм», АО «Евразиан Фудс», ТОО «Алматинский вентиляторный завод», ТОО «Бал Текстиль» и ТОО «Karlskrona LC AB». Для каждого из предприятий разработаны дорожные карты цифровизации, включающие мероприятия по внедрению цифровых технологий, автоматизации процессов и интеграции цифровых решений. В рамках этих дорожных карт реализуется 45 цифровых проектов. На конец 2024 года 31 проект полностью реализован, 14 — в процессе внедрения.

В результате внедрения цифровых решений производительность выросла на 15-30%, потери от брака сократились на 12%, автоматизировано до 60% операций, затраты на ремонт снижены на 20%. Наиболее успешно завершили цифровизацию такие предприятия, как АО «Химфарм» и ТОО «Бал Текстиль», полностью реализовавшие свои дорожные карты.

Например, предприятие ТОО «Бал Текстиль» успешно реализовало 6 запланированных проектов, включая реинжиниринг процессов, систему ERP, цифровые решения для контроля качества, систему обучения персонала и отслеживание продукции.

АО «Химфарм» также полностью завершило реализацию всех цифровых проектов (облачный HR, визуализация производственных данных, предиктивный ремонт SAP TOPO, цифровой инженерный центр, сериализация и агрегация продукции, система контроля качества Power Map of QA).

Золотодобывающее предприятие АО «АК Алтыналмас» реализовало 10 из 12 цифровых проектов, включая создание ИТ-инфраструктуры, автоматизацию подземного оборудования, внедрение системы управления нарядами, центральную диспетчерскую и диспетчеризацию открытых и подземных горных работ.

На ТОО «Алматинский вентиляторный завод» внедрены все 4 запланированных проекта — оцифровка баз данных, система ERP, Kaizen-процессы и отслеживание продукции.

ТОО «Karlskrona LC AB» завершило 5 из 6 проектов (CRM, система прогнозирования технологического процесса литья, 3D-моделирование продукции, система электронного обучения).

АО «Евразиан Фудс» реализовало 4 из 7 запланированных проектов, к которым относится учебный центр, предиктивный ремонт (SAP TOPO, 1 этап), внедрение энергоменеджмента, частичная автоматизация управления качеством.

Напомним — 28 августа в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященный информационным технологиям в промышленности и энергетике.