Нацбанк предостерег казахстанцев от покупки криптовалюты

По мнению Тимура Сулейменова, либерализация рынка может привести к тому, что неопытные инвесторы решат вложиться в криптовалюты, хотя это высокорискованный инструмент.

Глава Нацбанка Тимур Сулейменов предостерег казахстанцев от покупки криптовалют. В настоящее время регулятор работает над законодательными поправками, которые будут регулировать оборот цифровых активов, в том числе криптовалют. В стране начнут выпускать криптокарты и работать криптообменники, что упростит для казахстанцев покупку и продажу активов, передает Курсив.

Глава Нацбанка рассказал, что законодательные поправки, которые разрешат в Казахстане работу криптообменников (через них можно будет обменять криптовалюту на фиатные деньги), уже находятся на рассмотрении в парламенте. Законодательный акт, который будет регулировать оборот цифровых активов в Казахстане (не только криптовалют), поступит в мажилис этой осенью. Нацбанк ожидает, что законодательная база будет готова к началу 2026 года.

Пока Нацбанк разрешил банкам выпускать криптокарты, которые привязаны к кошелькам клиентов в лицензированных биржах Международного финансового центра «Астана». К проекту подключилось пять банков — Halyk, Forte, Freedom, RBK и Altyn.

«У людей складывается впечатление, что это какая-то волшебная палочка. Стоит туда инвестировать, и все будет хорошо. Этому способствуют и различные мошенники и пирамиды. Пользуясь случаем, хотел бы сказать, что это достаточно сложные активы с финансовой точки зрения, прозрачности, защиты прав потребителей. Это не как депозит: пришел в банк и положил деньги на год под определенную ставку. Криптовалюта — это далеко не такой понятный и простой инструмент», — сказал Сулейменов на брифинге о решении по базовой ставке.

По его мнению, криптовалютами должны, в первую очередь, интересоваться «продвинутые» инвесторы, которые имеют выработанные инвестиционные стратегии.

«А простой средний инвестор не должен рассматривать это как депозит. Это ваше право, ваш выбор, но сначала подучите материальную часть и потом уже инвестируйте», — добавил Сулейменов.