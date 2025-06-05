Видеожетоны для скорой помощи: в Астане и Алматы стартовал пилотный проект

Проект направлен на повышение безопасности медицинских работников при выездах на вызовы.

В Астане и Алматы стартовал пилотный проект по внедрению смарт-видеожетонов для фельдшеров скорой медицинской помощи. Устройства позволят обеспечить юридическую защиту медиков в случаях нападений, конфликтных ситуаций и проявлении агрессии при исполнении служебных обязанностей.

Видеожетоны оснащены кнопкой SOS, функцией геолокации и автоматической выгрузкой записей по окончании смены. Все устройства подключены к защищенной системе централизованного управления. С момента запуска видеожетоны использовались при сопровождении более 3 000 выездов скорой помощи.

«Безопасность наших медиков — это безусловный приоритет. Мы последовательно внедряем цифровые технологии, которые решают реальные задачи на местах. Смарт-видеожетоны — это практический инструмент, повышающий уровень безопасности медицинских работников и укрепляющий доверие к системе здравоохранения. Этот пилотный проект демонстрирует, как технологии могут эффективно работать в интересах людей — и медиков, и пациентов», — подчеркнул вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов.

По словам председателя правления АО «Казахтелеком» Багдата Мусина, смарт-видеожетоны — это не просто цифровое решение. Это технология, которая обеспечивает безопасность, прозрачность и юридическую защищенность. Она помогает не только фельдшерам, но и дает пациентам уверенность в том, что помощь будет оказана профессионально и с соблюдением всех прав.

Для полноценной работы системы была завершена настройка оборудования и проведен инструктаж персонала. Интеграция с Центром оперативного управления МВД завершена. Сигнал SOS и видеосигнал автоматически передаются в систему МВД.

По итогам пилотного этапа планируется рассмотреть возможность внедрения технологии в других регионах страны.