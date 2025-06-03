Карты цифровой трансформации будут составлять в госструктурах

Приказом МЦРИАП от 26 мая 2025 года внесены изменения в Правила цифровой трансформации государственного управления.

В частности, правила дополнены пунктом о Карте цифровой трансформации. Карта цифровой трансформации составляется по форме и предназначена для обеспечения единообразия структуры, полноты информации и сопоставимости цифровых инициатив, передает Zakon.kz.

При разработке Карты цифровой трансформации отрасли учитываются принципы цифровой трансформации, отраженные в Правилах цифровой трансформации государственного управления.

Приказ вводится в действие с 31 мая 2025 года.