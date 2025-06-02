Игра казахстанской разработки появится на PlayStation, Xbox и ПК

Rhinotales Studio, резидент Astana Hub, анонсировала Critical Shift – пошаговый тактический RPG-триллер.

Игра ориентирована на международную аудиторию и выйдет в этом году на PC (Steam), Xbox и PlayStation. Игрокам предстоит возглавить отряд элитных агентов и отправиться в засекреченный исследовательский комплекс, скрытый под арктическими льдами. Цель — раскрыть опасные тайны, преодолеть внутренние конфликты и выжить в условиях постоянной угрозы. Разработчики обещают отсутствие рандома: все будет зависеть от стратегии, планирования и решений игрока. В игре представлено более 30 вручную созданных уровней с разными маршрутами, ловушками, биомами и возможностями для манипуляции между конкурирующими фракциями.

«Мы начали работу над Critical Shift более пяти лет назад. Сейчас в команде 30 человек — художники, геймдизайнеры, сценаристы и программисты. По нашим оценкам это один из самых крупных медиа проектов среди видеоигр и кино, созданных в Казахстане. Мы ориентируемся на аудиторию из США, Европы и Китая — именно с этими регионами у нас уже есть опыт. Анонс состоялся 21 мая. Мы рады, что уже на первом этапе получили теплые отклики. Трейлер вышел эксклюзивом на IGN China, а позже был опубликован крупнейшими мировыми игровыми медиа. IGN USA, одно из самых авторитетных изданий в индустрии, разместило трейлер у себя на канале. Также мы приняли участие в OTK Games Expo 2025, где были показаны на шоу с американскими блогерами миллионниками. Все это для нас — важный шаг вперед и мотивация двигаться дальше», — рассказал один из фаундеров Rhinotales Studio Артем Слесаренко.

Сценарий для игры написал Guilty Three — автор популярного веб-романа Shadow Slave, который входит в число самых читаемых фантастических историй на платформе Webnovel и регулярно попадает в мировые чарты. Он сумел перенести в игру ту же атмосферу тревожного ожидания и внутреннего напряжения, за которую его знают миллионы читателей. История в игре раскрывается постепенно, через миссии, диалоги и выборы игроков.

Critical Shift становится примером того, как казахстанские команды выходят за пределы локального рынка, создавая продукты для международной аудитории. Такие проекты демонстрируют потенциал отечественного геймдева и отражают развитие технологической экосистемы в стране.