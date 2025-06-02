МЦРИАП, Google и Apolitical запускают программу обучения госслужащих работе с ИИ

Казахстан стал первой страной в ЦА, где реализуется инициатива Build With AI for Public Sector.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с компаниями Google и Apolitical запускает программу Build With AI for Public Sector 2025 в Казахстане. Казахстан становится первой страной в Центральной Азии и на Кавказе, где пройдут обучающие курсы в рамках этой инициативы, направленной на развитие навыков использования искусственного интеллекта и повышение эффективности государственного управления.

Инициатива, разработанная платформой Apolitical при поддержке благотворительного подразделения компании Google, открывает уникальные возможности для различных категорий государственных служащих: от руководителей до специалистов, реализующих государственную политику на практике. Программа нацелена на формирование ключевых компетенций казахстанских госслужащих в области ИИ, а также на адаптацию международного опыта цифровой трансформации с учетом потребностей и особенностей нашего региона.

Программа стартовала с офлайн-воркшопа на базе Astana Hub, который объединил 40 представителей государственных органов, работающих в сфере цифровизации и управления данными. Участники обсудили с международными экспертами лучшие мировые практики внедрения искусственного интеллекта в государственном секторе и поделились собственным опытом.

Официальное открытие мероприятия состоялось при участии министра цифрового развития Жаслана Мадиева и вице-президента Google по Центральной и Восточной Европе Патрика Ворнкинга.

«Мы уверены, что развитие цифровых и ИИ-компетенций среди государственных служащих создаст прочную основу для реализации стратегических приоритетов Казахстана в области цифровой трансформации, укрепления технологического суверенитета и повышения качества государственных услуг. Участие Казахстана в глобальной инициативе Google.org свидетельствует о высоком доверии к нашей стране как к партнеру и подчеркивает нашу готовность интегрироваться в международную ИИ-экосистему. Мы рассчитываем, что полученные знания и практики найдут прямое применение в решении актуальных задач государственного управления и дадут мощный импульс развитию цифровой экономики в регионе, » — отметил Жаслан Мадиев.

«Запуск программы Build with AI for Public Sector в Казахстане — важный шаг на пути укрепления сотрудничества между государством и технологической сферой. Наша цель — предоставить государственным служащим инструменты и навыки, необходимые для эффективного использования ИИ с целью повышения результативности работы и качества предоставляемых услуг для граждан. Мы гордимся тем, что начинаем этот путь именно в Казахстане — стране, которая активно инвестирует в цифровое будущее и продолжает демонстрировать лидерство в регионе», — отметил Патрик Ворнкинг, вице-президент Google по Центральной и Восточной Европе.

Программа Build With AI for Public Sector 2025 основана на концепции AI Sprinters, а также Government AI Campus, разработанной платформой Apolitical при поддержке Google.org. Government AI Campus от Apolitical является авторитетным центром знаний и обучения для государственных служащих по вопросам регулирования и применения технологий искусственного интеллекта. Более 250 000 госслужащих из 160 стран уже прошли обучение в рамках этой инициативы, и теперь программа впервые реализуется в Центральной Азии.

Build With AI for Public Sector будет реализована в многоуровневом формате, охватывающем как стратегические, так и прикладные аспекты. Обучение делится на три уровня в соответствии с компетенциями и профессиональными задачами участников: для высшего руководства, для управленческого звена министерств и ведомств, а также для всех государственных служащих, заинтересованных в изучении ИИ, вне зависимости от уровня занимаемой должности.

По завершении обучения участники получат сертификат о прохождении программы. Итоги первого этапа реализации, а также наиболее успешные кейсы внедрения ИИ-решений будут представлены до конца 2025 года.