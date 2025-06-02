Казахстан и Финляндия укрепляют сотрудничество в сфере «зеленой» энергетики и декарбонизации

Министерстве энергетики РК состоялась встреча вице-министра Алибека Жамауова с депутатом парламента Финляндской Республики, руководителем парламентской группы дружбы с Казахстаном Вилле Скиннари.

В рамках встречи стороны обсудили перспективы расширения казахстанско-финляндского сотрудничества в области электроэнергетики, развития возобновляемых источников энергии, а также реализации национальных и международных инициатив в сфере декарбонизации.

Алибек Жамауов подчеркнул стремление Казахстана к достижению углеродной нейтральности к 2060 году и акцентировал внимание на реализации комплексных реформ в энергетическом секторе, направленных на повышение доли ВИЭ, модернизацию электросетевой инфраструктуры и снижение углеродного следа. В этой связи финская сторона была приглашена к более активному участию в инвестиционных и технологических проектах, нацеленных на развитие устойчивой энергетики.

Вилле Скиннари, в свою очередь, отметил готовность Финляндии к обмену опытом в области «зеленых» технологий, интеллектуальных энергосистем и энергоэффективности. Он выразил поддержку проводимым в Казахстане реформам и подчеркнул важность укрепления межведомственного взаимодействия в целях достижения климатических целей.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии диалога и сотрудничестве в энергетической сфере, а также в продвижении общих инициатив в рамках международных платформ.