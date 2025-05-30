Алматинская область усиливает партнерство с Китаем

Делегация региона во главе с акимом Алматинской области Маратом Султангазиевым посетила Пекин, Шанхай, Ханчжоу и Цзинань.

Программа визита включала участие в международной выставке, проведение бизнес-форума, организацию культурных мероприятий, а также ряд двусторонних встреч с представителями государственных органов и деловых кругов Китая. Особый упор в рамках визита был сделан на укрепление инвестиционного и производственного сотрудничества, передает Zakon.kz.

Аким области провел ряд переговоров с представителями китайского бизнеса и государственной власти, включая встречу с вице-президентом Пекинского муниципального комитета НПКСК Ван Хонгом. Обсуждались перспективы реализации совместных проектов в АПК, логистике, зеленой энергетике и сфере высоких технологий.

22 мая Марат Султангазиев провел официальную встречу с мэром Шанхая Гун Чжэнем. Аким подчеркнул стратегическую роль Алматинской области в развитии казахстанско-китайского партнерства и выразил заинтересованность в налаживании сотрудничества с Шанхаем как с образцом устойчивого развития и цифровой трансформации.

Одной из ключевых встреч стала беседа с руководством логистического гиганта YTO Express, в ходе которой обсуждалось развитие транспортных маршрутов через территорию области. Кроме того, делегация посетила производственные мощности компании Astronergy — одного из мировых лидеров в солнечной энергетике. Стороны обсудили возможность локализации производства в Казахстане и реализацию совместных проектов в сфере ВИЭ.

По итогам переговоров были подписаны меморандумы с рядом китайских компаний, включая Zhuhai Shixi Technology, Wanjia Hotel Group, AT Partner, Jinxiang Investment Group и др. Среди достигнутых договоренностей — реализация проекта строительства канатной дороги на озере Кольсай, а также развитие совместных инициатив в сферах туризма, пищевой промышленности, возобновляемых источников энергии и информационных технологий.

По итогам визита Марат Султангазиев отметил, что взаимодействие с Китаем выходит на качественно новый уровень: «Алматинская область готова к углубленному сотрудничеству по всем ключевым направлениям — от зеленой энергетики и туризма до логистики и агропромышленного комплекса. Подписанные соглашения и достигнутые договоренности подтверждают высокий уровень доверия со стороны китайских партнеров. Мы открыты для совместной работы и нацелены на результат».