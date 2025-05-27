Казахстан ратифицирует соглашение ОТГ о цифровом партнерстве

Оно направлено на развитие цифровых инструментов в торгово-экономических связях между государствами.

Министерство торговли и интеграции РК сообщило, что соглашение о партнерстве в области цифровой экономики между правительствами государств-членов Организации тюркских государств было подписано от имени Республики Казахстан на основании постановления правительства РК № 916 от 1 ноября 2024 года в рамках 11 саммита Совета глав государств ОТГ, состоявшегося 6 ноября 2024 года в Бишкеке. Соглашение разработано во исполнение поручений глав государств-членов Организации тюркских государств, озвученных на саммитах в Стамбуле (2021 г.) и Самарканде (2022 г.), и направлено на развитие цифровых инструментов в торгово-экономических связях между государствами-членами.

Основными целями соглашения являются:

— содействие устойчивому, инклюзивному и стабильному развитию цифровой экономики;

— развитие сотрудничества в сфере цифровых технологий и установление единых подходов к регулированию цифровой среды;

— расширение участия субъектов малого и среднего бизнеса в трансграничной цифровой торговле;

— укрепление доверия потребителей;

— укрепление торговых отношений посредством электронной торговли.

Принятие проекта будет способствовать росту экономической активности, расширению деловых связей и выработке новых прозрачных стандартов регулирования цифровой экономики.