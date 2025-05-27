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152,5 млн заказов получили платформы e-com в Казахстане в 2024 году

    Казахстан ратифицирует соглашение ОТГ о цифровом партнерстве

    Оно направлено на развитие цифровых инструментов в торгово-экономических связях между государствами.

    27 мая 2025 15:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество, Соседи

    Министерство торговли и интеграции РК сообщило, что соглашение о партнерстве в области цифровой экономики между правительствами государств-членов Организации тюркских государств было подписано от имени Республики Казахстан на основании постановления правительства РК № 916 от 1 ноября 2024 года в рамках 11 саммита Совета глав государств ОТГ, состоявшегося 6 ноября 2024 года в Бишкеке. Соглашение разработано во исполнение поручений глав государств-членов Организации тюркских государств, озвученных на саммитах в Стамбуле (2021 г.) и Самарканде (2022 г.), и направлено на развитие цифровых инструментов в торгово-экономических связях между государствами-членами.

    Основными целями соглашения являются:

    — содействие устойчивому, инклюзивному и стабильному развитию цифровой экономики;
    — развитие сотрудничества в сфере цифровых технологий и установление единых подходов к регулированию цифровой среды;
    — расширение участия субъектов малого и среднего бизнеса в трансграничной цифровой торговле;
    — укрепление доверия потребителей;
    — укрепление торговых отношений посредством электронной торговли.

    Принятие проекта будет способствовать росту экономической активности, расширению деловых связей и выработке новых прозрачных стандартов регулирования цифровой экономики.

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