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До 80 млрд тг. недополучает бюджет из-за «серого» ввоза смартфонов

    Ростислав Коняшкин избран председателем совета директоров «Правительства для граждан»

    23 мая состоялось заседание совета директоров НАО «Государственная корпорация „Правительство для граждан“».

    27 мая 2025 12:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    По итогам проведенного заседания Совета директоров приняты следующие основные решения. Председателем совета директоров Госкорпорации избран Коняшкин Ростислав Анатольевич — вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Кроме того, определены составы комитетов совета директоров Госкорпорации.

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