Ростислав Коняшкин избран председателем совета директоров «Правительства для граждан»

23 мая состоялось заседание совета директоров НАО «Государственная корпорация „Правительство для граждан“».

По итогам проведенного заседания Совета директоров приняты следующие основные решения. Председателем совета директоров Госкорпорации избран Коняшкин Ростислав Анатольевич — вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Кроме того, определены составы комитетов совета директоров Госкорпорации.