У КАИТК новый президент

Айымгуль Абилева сменила на этом посту Нурлана Исина.

15 апреля в Астане состоялось годовое собрание Казахстанской Ассоциации IT-компаний. С отчетом о проделанной работе выступил президент КАИТК Нурлан Исин. Участники встречи обсудили проблемы развития ИТ-отрасли Казахстана и планы работы Ассоциации на следующий год. Кроме того, на пост президента КАИТК была предложена кандидатура Айымгуль Абилевой. Нурлан Исин поддержал выдвинутую кандидатуру, и участники собрания проголосовали единогласно. Напомним — Исин Нурлан Курмангалиевич возглавлял КАИТК с ноября 2006 года.

Абилева Айымгуль Акылбаевна — профессиональный управленец, эксперт в области IT, GR и операционного управления. Имеет более 10 лет опыта в создании и масштабировании ИТ-команд, управлении стратегическими проектами цифровизации и внедрении устойчивых операционных процессов. Руководила трансформациями на уровне государственных институтов и крупного бизнеса, включая выстраивание GR-коммуникаций, снижение издержек и защиту интересов в судебных и кризисных ситуациях.

В 2012–2013 гг. работала руководителем проектов в Arta Software.

В 2014–2015 гг. — возглавляла ИТ-службу Центра государственного частного партнерства (дочерняя компания Холдинга «Байтерек»).

В 2016–2019 гг. занималась нацпроектами цифровизации господдержки.

В 2019–2025 гг. была генеральным директором Arta Services.