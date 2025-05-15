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    SIM-box изъяли киберполицейские у иностранца в Кокшетау

    21-летний злоумышленник арестован.

    15 мая 2025 16:00, Profit.kz
    Рубрики: Связь, Безопасность

    Во время оперативно-профилактического мероприятия Anti-fraud сотрудники подразделения по противодействию киберпреступности при координации прокуратуры Акмолинской области пресекли противоправную деятельность, связанную с использованием специального телекоммуникационного устройства для подмены телефонных номеров. По информации ДП, у гражданина одной из соседних стран обнаружено и изъято устройство SIM-box, предназначенное для регистрации виртуальных абонентских номеров. Подобная техника часто применяется злоумышленниками для подмены телефонных номеров и совершения интернет-мошенничества, передает Kazpravda.kz.

    Во время следственных мероприятий киберполицейские обнаружили и изъяли устройство для управления трафиком и виртуальной частной сети, ноутбук, сотовый телефон и роутер. Предварительно установлено, что устройства применялись для обмана граждан.

    По выявленному факту проводится досудебное расследование по ст. 213 ч.2 УК РК (неправомерное изменение идентификационного кода абонентского устройства сотовой связи).

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