Первая международная конференция по ИИ и робототехнике прошла в NU

AIR 2025 предоставила исследователям и профессионалам возможность обменяться идеями, установить контакты, изучить передовые исследования и инновации в области ИИ и робототехники.

Использование ИИ и робототехники в медицине, хирургические роботы, роботизированные системы реабилитации — все эти темы были в центре внимания I Международной конференции по ИИ и робототехнике AIR 2025, которая прошла 9–11 мая 2025 года в Nazarbayev University. Организаторы мероприятия — Центр компетенций в области исследования медицинской робототехники (CEMRR) при NU совместно с индийской The Soft Computing Research. Конференция прошла в рамках празднования 15-летия NU.

Как отметил в приветственной речи министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев, рынок медицинских технологий в Казахстане оценивается в 747,5 млн долларов, а ИИ и робототехника в медицине обладают колоссальным потенциалом.

«Обсуждения на AIR 2025 напрямую перекликаются с ключевыми приоритетами нашего министерства: стратегия в области ИИ, цифровая инфраструктура, инновационные платформы, кибербезопасность и развитие человеческого капитала. Мы стремимся поддерживать научные экосистемы, подобные той, что развивается в Nazarbayev University. Работа Центра компетенций в области исследования медицинской робототехники и его международных партнеров является ярким примером того, что мы называем „прикладными инновациями“ — исследованиями, которые одновременно отвечают на национальные потребности и глобальные вызовы», — сказал министр.

Группы ученых и студентов Центра разрабатывают роботизированные методы лечения инвалидности, ведут проекты по автоматизации хирургии и вычислительной методологии, основанной на искусственном интеллекте, особенно в таких областях, как ортопедия и онкология. За два года Центр выиграл 6 престижных грантов на исследования, установил партнерские связи с такими учреждениями, как Колумбийский университет, Университет Лидса, Технологический университет Квинсленда и Шанхайский университет.

«Мы изучаем возможности применения ИИ в медицине, используя компьютерное зрение в ортопедии и онкологии. На базе центра мы разработали роботизированные системы для реабилитации и хирургические робототехнические устройства, включая робота для усовершенствованной репозиции переломов длинных костей, а также разрабатываем и выводим на рынок робота для реабилитации походки у пациентов», — отметил научный руководитель CEMRR, Ассоциированный профессор NU Прашант Джамвал.

Трехдневная программа научной конференции охватила широкий круг вопросов, более 100 презентаций передовых исследований, а также выступления ведущих ученых, представляющих 95 научных учреждений в 18 странах мира.

Напомним — 5 декабря в Алматы состоится конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.