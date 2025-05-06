В eGov Mobile появился сервис для проверки утечек персональных данных

В Nomad Guard можно проверить как конкретные ссылки, так и сайты, с которыми часто работает пользователь.

Теперь пользователи мобильного приложения eGov Mobile могут проверять безопасность своих данных с помощью нового сервиса Nomad Guard. Сервис доступен для всех граждан и позволяет легко выявлять утечки персональных данных, проверяя подозрительные ссылки и сайты на возможные угрозы.

Почти 53% опрошенных признались, что не знают, куда обращаться, если их личные данные попали в сеть. Такие данные показал недавний онлайн-опрос в приложении eGov Mobile, в котором приняло участие более 50 тысяч человек. Лишь 18% опрошенных уверенно заявили, что знают, как действовать в случае утечки. Более 62% не понимают, что такое фишинговые ссылки — один из главных инструментов онлайн-мошенников. И лишь каждый пятый умеет отличить фишинг от настоящих сайтов. Несмотря на это, 92% заявили, что не передают коды из SMS «сотрудникам банка», но 8% все еще могут допустить ошибку. 31% пользователей никогда не меняют пароли, а 51% делают это только в случае проблем. Более половины респондентов сталкивались с подозрительными сообщениями.

Результаты опроса еще раз подчеркнули, что несмотря на то, что многие люди уже сталкивались с попытками обмана в интернете, большинство по-прежнему не обладает достаточной цифровой грамотностью и не знает, как защитить свои данные. Это подчеркивает необходимость запуска сервисов, подобных Nomad Guard.

В сервисе Nomad Guard можно проверить как конкретные ссылки, так и сайты, с которыми часто работает пользователь. Для этого достаточно ввести ссылку или адрес сайта в соответствующее поле и нажать кнопку «Проверить». Результаты проверки могут занять некоторое время, и для отслеживания их статуса необходимо перейти во вкладку «Мои проверки», где можно ознакомиться с конечным результатом.

На главной странице сервиса будет отображена информация о сайтах, с которых произошла утечка данных, а также объем утекших данных. При нажатии на количество данных откроется подробный список утечек. Также предусмотрена вкладка «Мошенничество», где пользователи могут сообщить о подозрительных действиях, заполнив специальную форму.

Чтобы воспользоваться сервисом, пользователю необходимо:

— авторизоваться в eGov Mobile и перейти в раздел «Другие сервисы»;

— нажать кнопку «Проверить»;

— ввести ссылку и нажать «Отправить»;

— ознакомиться со статусом заявки в разделе «Мои проверки».

Кроме того, в разделе «Еще» пользователи могут ознакомиться с дополнительной информацией, а также получить доступ к разделам «Новости», «Обучение», «Тесты».

Новый сервис был реализован при сотрудничестве Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, АО «Национальные информационные технологии» и ОЮЛ «Центр анализа и расследования кибератак».