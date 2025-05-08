NIDA и ОЮЛ «Интернет Ассоциация Казахстана» подписали меморандум

28 апреля в Шэньчжэне прошел VI Форум инноваций будущих сетей стран БРИКС.

Глобальный альянс инноваций фиксированных сетей (NIDA) выступил организатором тематической сессии «Всеобщая и значимая связь — путь инновационного развития сетей следующего поколения». В ходе форума при участии представителей более 20 международных организаций состоялось торжественное подписание стратегического соглашения о сотрудничестве между президентом ОЮЛ «Интернет Ассоциация Казахстана» Шавкатом Сабировым и генеральным секретарем NIDA Дэн Иу. Это событие знаменует переход сотрудничества сторон в практическую стадию реализации и демонстрирует значительный прогресс в международной стратегии NIDA по формированию глобального отраслевого консенсуса и созданию экосистемы мировой индустрии.

Стороны будут осуществлять всестороннее сотрудничество в различных областях:

— Создание глобальной инновационной платформы для промышленности следующего поколения с передовыми технологиями, которая обеспечит цифровую трансформацию ключевых секторов — энергетики, здравоохранения, сельского хозяйства и других отраслей.

— Совместное проведение международных форумов по интернет-технологиям, формирование новой модели глобального взаимодействия и установление механизма технологического диалога в рамках расширенного объединения БРИКС.

— Продвижение инициативы «Города-первопроходцы» для создания мировых эталонов городского развития на базе сетей следующего поколения, включая строительство передовой городской сетевой инфраструктуры.

Подписание соглашения о сотрудничестве между сторонами создало многомерный механизм углубленного взаимодействия по принципу «технологии — стандарты — политика — промышленность». Руководствуясь принципами совместных исследований, созидания экосистемы и разделения ценностей, стороны при стратегической опоре на программу «Города-первопроходцы» совместно создадут эталон международного сотрудничества промышленных организаций.