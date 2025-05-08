Открыт прием заявок на новый поток Silkway Accelerator

Участие могут принять команды из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана, Грузии и Монголии.

Astana Hub совместно с Google for Startups открыл прием заявок на участие в шестом потоке акселерационной программы Silkway Accelerator, признанного лидера среди акселераторов Центральной Азии для технологических стартапов на стадии роста.

За три года реализации Silkway Accelerator на участие в программе поступило порядка 1300 заявок, и лишь 62 стартапа из стран Центральной Евразии успешно прошло отбор и завершило акселерацию. В общей сложности они привлекли более $28 млн инвестиций. Совокупная оценка выпускников превысила $500 млн, а география масштабирования охватила рынки ОАЭ, Турции, США и других стран. Среди ярких примеров — Citix, Zypl.ai, Arlan Biotech, NB Fit, UvU, ApartX, Biometric, ZebraEye, Alaqan и другие.

«Участники Silkway Accelerator получают доступ к глобальной сети менторов, экспертов и инвесторов, а также становятся частью сильного международного комьюнити. Программа построена таким образом, чтобы команды могли сосредоточиться исключительно на росте продукта, ежедневно проверяя гипотезы, усиливая метрики и выходя на новый уровень развития. Участники шестого потока смогут претендовать на инвестиции от Astana Hub Ventures. Кульминацией акселерации станет Demo Day на форуме Digital Bridge 2025, где стартапы будут презентовать свои достижения инвесторам, корпорациям и представителям глобальной технологической экосистемы», — отметил Ербол Ахметов, директор офиса бизнес-программ Astana Hub.

Подать заявку на участие в Silkway Accelerator могут технологические стартапы с работающим продуктом на стадии PMF или Scale, готовые работать в течение 12 недель в Астане. Программа включает интенсивный трекинг, бесплатный офис и проживание в коливинге, менторскую поддержку, помощь в международном нетворкинге, PR-сопровождение и инвестиционные возможности.

Казахстан является первой и единственной в Центральной Азии страной, где запущен акселератор совместно с Google for Startups.