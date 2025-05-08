В МЦРИАП призвали граждан не распространять личные данные в открытом доступе.

Депутат Мажилиса Мурат Абенов 6 мая заявил о том, что в Telegram есть бот, который может предоставить личные данные казахстанцев. По его словам, в открытом доступе находятся все данные из государственных информационных систем. Скорее всего — скачанная база eGov и обновляемая в режиме реального времени: день рождения, ИИН, адрес проживания, телефоны, а также информация про всех членов семьи, о покупке квартир, автомобилей, передает Zakon.kz.

Для проверки были вбиты фамилии действующего и бывшего министров цифровизации.

«Вышли полные данные, номера сотовых телефонов, зарегистрированных в eGov, и данные на членов семьи, — говорит Мурат Абенов. — Не могу утверждать, что личные данные двух министров на 100% точные, ведь они сами с трибун заявляют, что все защищено, таких баз из государственных информационных систем в открытом доступе не существует. Но если хотят убедиться лично, могут сами скачать и сверить. Те мои знакомые, кто проверил себя в этой базе, с удивлением узнают, что информация есть на каждого из нас: точные ИИН, самые последние актуальные телефонные номера, домашние адреса, даже старые, где проживал лет 15-20 назад, про личные авто, какими гражданин владел. Даже номера телефонов совершеннолетних детей в открытой базе есть».

Депутат утверждает, что именно через эти базы и совершаются мошенничества. Депутат просит принять срочные меры.

На эту информацию отреагировали в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

«В результате анализа Telegram-ботов установлено, что они используют данные из старых утечек, открытых источников и сторонних сервисов, таких как GetContact, к которому доступ для пользователей с территории Республики Казахстан ограничен в связи с выявленными нарушениями законодательства. Ссылки на эти ресурсы переданы в уполномоченные органы для проверки и принятия соответствующих мер», — прокомментировали в министерстве.

Там добавили, что ранее было закрыто более 30 подобных ботов.

«Призываем граждан не пользоваться такими сервисами и не распространять личные данные в открытом доступе. При обнаружении сообщайте на электронную почту kib@mdai.gov.kz или на рабочий номер телефона 8 (7172) 649-405. Министерство совместно с силовыми ведомствами продолжит работу по обеспечению цифровой безопасности и защите персональных данных граждан», — заверили в МЦРИАП.