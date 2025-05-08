Сельские школьники создали робота для защиты окружающей среды

Их проект направлен на предотвращение загрязнения и засоров в уличных каналах.

Как отметили в Министерстве просвещения, это результат комплексного подхода к изучению экологии, инженерии и робототехники в рамках школьной программы. Робот получил название «Жалын». Он собирает бытовой мусор и опавшие листья, поддерживая чистоту и обеспечивая свободное течение воды в придорожных каналах. Все этапы — от идеи до реализации — школьники выполнили самостоятельно, изучив принципы механической очистки и основы программирования, передает Sputnik.

«Мы хотим, чтобы наш робот помогал сохранять чистоту в родном селе. А в будущем планируем создать мини-робота, который будет не только собирать, но и сортировать отходы», — рассказали школьники.

Проект получил высокую оценку на региональном этапе чемпионата FIRST Championship 2024. Команда вошла в десятку лучших и получила награду в номинации Core Values Winner — за командную работу, инновационный подход и вклад в решение социальных задач.