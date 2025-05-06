Национальные павильоны РК на онлайн-платформе: Новый шаг к глобальной торговле и продвижению отечественного бренда

С момента запуска казахстанского павильона на JD.com общий объем реализованной продукции составил 2,4 млн юаней, из которых более 1,18 млн юаней — в 2024 году.

В целях расширения экспортного потенциала и продвижения казахстанских товаров на внешние рынки ведется активная работа по развитию национального павильона Казахстана на китайской платформе JD.com — одной из крупнейших B2C-площадок в Азии. На сегодняшний день в национальном павильоне уже представлено 44 наименования продукции от 15 казахстанских производителей, включая продукты питания, косметические средства, мед и другие востребованные категории товаров. С момента запуска павильона общий объем реализованной продукции составил 2,4 млн юаней, из которых более 1,18 млн юаней — в 2024 году.

Как отметили в Министерстве торговли и интеграции РК, работа по продвижению отечественных брендов выходит за рамки онлайн-каналов. Казахстанская продукция регулярно представляется на офлайн-выставках и B2B-презентациях в Китае, что способствует укреплению торговых связей, повышению узнаваемости брендов и расширению экспортной географии.

Одним из ключевых направлений стало развитие стриминг-продаж — нового формата электронной торговли, стремительно набирающего популярность на рынке КНР. Так, в рамках Китайской международной импортной выставки (CIIE 2024) в ноябре прошлого года, при поддержке партнеров Jiangsu Soho Holding Group Co., Ltd, был проведен стриминг через платформу Douyin (аналог TikTok), в ходе которого состоялось официальное открытие национального стриминг-павильона Казахстана. В прямом эфире китайские потребители имели возможность в реальном времени познакомиться с продукцией, задать вопросы и сразу оформить покупку. По итогам трансляции объем продаж составил 450 тыс. юаней, что подтвердило высокую эффективность этого канала продвижения и интерес потребителей к товарам из Казахстана.

«Наша задача — обеспечить системное присутствие казахстанской продукции на ведущих цифровых торговых площадках. Мы активно развиваем экспорт через такие платформы, как JD.com, Alibaba.com, Europages, Noon и TikTok Shop. Это позволяет отечественным компаниям выйти на новые рынки, увеличить экспортную выручку и интегрироваться в глобальные торговые цепочки», — отметил Айтмухамед Алдажаров генеральный директор АО QazTrade.

Согласно аналитическим данным QazTrade, в 2024 году количество онлайн-покупателей в мире достигло 2,71 млрд человек, а глобальный объем рынка электронной торговли составил 6,3 трлн долларов, что на 8,76% больше, чем в 2023 году. В Казахстане объем электронной торговли по итогам прошлого года составил 3,2 трлн тенге, что эквивалентно 14,5% от общего объема розничного товарооборота.

Прогнозы до 2029 года свидетельствуют о дальнейшем росте глобального онлайн-рынка: ожидается, что число пользователей достигнет 3,6 млрд человек, при этом Китай сохранит лидирующую долю на мировом рынке e-commerce. Это подчеркивает стратегическую значимость дальнейшего укрепления казахстанского присутствия именно на китайском направлении.