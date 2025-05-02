Два ветропарка на юге Казахстана построят ОАЭ

Мажилис ратифицировал соглашение между правительствами Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов о реализации проекта ветровой электростанции.

Два крупных ветропарка построят в Жамбылской области на юге Казахстана с участием ОАЭ. Соглашение, подписанное 2 декабря 2023 года в Дубае, предполагает, что по каждому из них установят фиксированный тариф на 25 лет, передает Sputnik.

Первый проект включает в себя ветропарк энергетической мощностью 500 МВт, систему хранения энергии с использованием аккумуляторных батарей (BESS) мощностью 150 МВт и емкостью 300 МВт/ч, а также воздушные линии электропередачи длиной до 125 км и напряжением 220 кВ.

Второй проект предусматривает ветропарк мощностью 500 МВт, систему хранения энергии с использованием аккумуляторных батарей мощностью 150 МВт и емкостью 300 МВт/ч. При этом на BESS будет приходиться 30% установленной мощности на 2 часа.

Депутаты приняли законопроект, однако многие из них призывали быть осторожными в формировании энергобаланса в Казахстане, ссылаясь на недавний блэкаут в Европе.