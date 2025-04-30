Новую систему проектирования и экспертизы в сфере строительства разрабатывают в РК

Вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов на заседании правительства доложил о проводимой работе по цифровой трансформации строительной отрасли.

Он отметил, что министерством создается Единый портал в строительстве, который охватит стадии жизненного цикла строительного объекта, включая планирование, проектирование, экспертизу и строительство объекта. На портале по принципу единого окна будет обеспечена возможность бесшовного перехода в отраслевые системы при получении необходимых услуг.

Начальным этапом является «планирование», где ключевую роль играет система государственного градостроительного кадастра. Она обеспечивает сбор, обработку и хранение цифровых генеральных планов, проектов детальной планировки и дежурных планов.

«В настоящее время система охватывает градпроекты 89 городов и 92,4% инженерной инфраструктуры. В целях обеспечения прозрачности градостроительной деятельности, соответствия разработки и реализации градпроектов министерством проработано внедрение уникального номера объекта. Эта унификация обеспечит сквозную проверку документов на соответствие целевого назначения от инициации до ввода в эксплуатацию», — сообщил Куандык Кажкенов.

Вице-министр добавил, что в целях недопущения точечной застройки с января 2024 г. внедрена единая градостроительная экспертиза. Новый механизм позволяет уже на этапе градостроительного планирования предотвратить отклонение от норм, а также несоответствие проектов детальной планировки утвержденным генпланам. После прохождения градостроительной экспертизы эталонный вариант градостроительного проекта поступает в систему градкадастра, тем самым обеспечивается прозрачность градостроительного планирования.

Кроме того, в целях автоматизации в ноябре прошлого года в 89 городах запущен пилотный проект выдачи исходно-разрешительной документации, согласования эскизных проектов и выдачи техусловий через систему градкадастра. На сегодня услуги через систему оказываются в штатном режиме. С момента запуска пилота посредством системы обработано 91% поступивших заявлений.

«Через систему невозможно подать заявление в случае нахождения земучастка вне границ генплана. Также, при несоответствии целевому назначению согласно утвержденного градпроекта заявителю направляется мотивированный отказ. При этом цифровые инструменты позволяют выявлять несоответствия границ в проектах детальной планировки утвержденным генпланам», — пояснил Куандык Кажкенов.

Также, в рамках мониторинга застройки министерство планирует работу по пилотированию технологии постконтроля за реализацией генпланов и проектов детальной планировки с использованием искусственного интеллекта. Суть проекта состоит в применении компьютерного зрения при облете территории населенных пунктов. Полученный результат должен сопоставиться в системе с цифровым проектом детальной планировки и генпланом. В случае выявления фактов расхождений в разрез утвержденных градостроительных проектов система будет формировать уведомление в органы государственного архитектурно-строительного контроля для применения необходимых мер. Эта технология послужит дополнительным инструментом для выявления самовольного строительства без документов. Пилот планируется завершить в 2025 г., законодательно закрепить и масштабировать технологию в регионы в 2026 г.

Кроме того, новая система проектирования и экспертизы разрабатывается взамен действующему порталу Epsd.kz и помимо экспертизы охватывает весь цикл проектирования, включая: проведение инженерных изысканий, разработку проектной документации, прохождение экспертизы проекта, утверждение проекта и его сдачу в Госбанк — для повторного применения. В систему внедрен модуль для работы с 3D моделями и просмотр проектных решений в объеме и взаимоувязке с инженерными решениями. Завершена интеграция с государственными базами, что позволяет оперировать достоверными данными и не допускать к ответственным процессам специалистов и организации без действующей лицензии или аттестата.

Следующим важным направлением цифровизации является этап строительства. Для оцифровки процесса строительства предусмотрена единая цифровая площадка для всех участников строительства Е-Qurylys.

E-Qurylys включает в себя следующие функции:

— ведение исполнительно-технической документации;

— отчетность технадзора;

— профилактический контроль;

— проверка соответствия квалтребованиям;

— ведение реестров инженерно-технических работников, экспертов, разрешений.

Применение этой системы обязательно по объектам, реализуемым за счет бюджетных средств и квазигосударственного сектора.