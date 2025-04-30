Казахстанцы пожаловались на платную доставку на Wildberries

Однако в Wildberries настаивают, что плата за доставку для стран СНГ всегда учитывалась при заказе.

Пользователи казахстанского сегмента маркетплейса Wildberries начали массово жаловаться на платную доставку при оформлении заказов. При покупке товара в корзине стала отображаться дополнительная сумма за доставку, которая в ряде случаев достигает 10 тысяч тенге. В Wildberries пояснили, что «маркетплейс не увеличивал цены на товары продавцов. Изменения касаются только того, как отображается итоговая стоимость заказа», передает Liter.kz.

«При недавнем обновлении Wildberries не повышала цены продавцов на их товары. В указанном случае изменилось именно отображение итоговой стоимости. Теперь клиент может ознакомиться и со стоимостью самого товара, и доставки раздельно в своей корзине. Сама же плата за доставку для стран СНГ всегда учитывалась при заказе, — прокомментировали в компании. Отмечается, что изменения в отображении стоимости доставки были внедрены после нескольких этапов тестирования на рынках СНГ и с учетом обратной связи от пользователей. — Мы выработали тот вариант, который бы удовлетворил большинство клиентов и продавцов».

Отдельно компания разъяснила условия возврата: если клиент отказывается от товара по личным причинам, стоимость доставки оплачивается им самостоятельно. Однако в случае возврата товара из-за брака или несоответствия — доставка остается бесплатной.

Что касается расчетов стоимости доставки, то они учитывают габариты товара, сложность маршрута и отдаленность склада, с которого товар поедет до конечной точки.

«Wildberries обеспечивает жителям стран СНГ доступ к миллионам товаров на витрине. Компания постоянно расширяет логистические мощности в странах присутствия, при этом международная доставка имеет свои особенности: мы также задействуем авиаперевозки, что влияет на стоимость логистики», — добавили в компании.