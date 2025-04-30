«Яндекс такси» ограничат в повышении тарифов

АЗРК провело аудит по ценообразованию.

АЗРК совместно с Минцифры провело аудит популярного агрегатора такси «Яндекс такси». Главный вопрос касался ценообразования. В результате аудита и после уведомления АЗРК сервис такси изменил правила программы лояльности пользователей, передает Sputnik.

«Изучена архитектура системы, базовая и динамическая составляющая ценообразования, в том числе отдельно в районе аэропортов и удаленных от центра города районов, также изучены операционные процессы. По первичным итогам аудита выявлены риски в системе, влияющие на ценообразование, отдельные риски устранены, по другим Яндекс приняты обязательства по их устранению», — сообщили в агентстве.

Яндекс обязали исполнить целый комплекс мер:

— информировать за три дня агентство о повышении тарифов на перевозку такси и базовой стоимости поездок;

— в недельный срок устранить отнесение некоторых жилых зон в районе аэропорта к тарифной зоне аэропорта;

— продолжить не взимать комиссию с части стоимости поездки, превышающей двукратную базовую стоимость (способствует повышению дохода водителей);

— не повышать комиссию в каждом городе присутствия в самом массовом тарифе «Эконом» чаще одного раза в два года.

Помимо этого, АЗРК обязал ввести ограничение на повышение тарифа более чем в три раза в условиях максимального спроса на услуги такси. Например, в непогоду или праздничные дни — таких поездок должно быть не более 5% от общего числа в квартал в каждом городе работы сервиса.

Компании необходимо не позднее 30 июня 2025 года добавить в пользовательское приложение детализацию цены поездки. Также клиентов будут информировать о повышенном спросе на такси.

«В частности, во время сверхвысокого спроса в тарифе „Эконом“ будет в тестовом режиме добавлена виртуальная очередь. Это позволит пользователям узнать, сколько человек уже ждут машину, и сделать выбор: встать в очередь и ждать выполнения заказа, выбрать другой тариф, где спрос меньше, или уехать на общественном транспорте», — отметили в АЗРК.

В правительство агентство направило предложения по ускорению принятия законодательных поправок касательно упрощения налоговой отчетности для водителей ИП на специальный налоговый режим. Эти изменения будут способствовать повышению дохода водителей такси, подчеркнули в АЗРК.