Касым-Жомарт Токаев поручил уделить особое внимание СЭЗ Аlatau в Алматинской области

Также следует укреплять потенциал индустриальных зон региона.

Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматинской области Марата Султангазиева, который отчитался о социально-экономическом развитии региона за І квартал 2025 года, передает Sputnik.

Ключевые показатели: объем промышленного производства составил 507,9 млрд тенге; объем продукции сельского хозяйства достиг 97,4 млрд тенге; количество субъектов малого и среднего бизнеса достигло 146,2 тысячи, показав рост на 7,7%.

Основные проекты: с начала года запущено 12 промышленных проектов, включая расширение производственной площадки GALANZ bottlers, строительство Бартогайской ГЭС-28 и каскада малых ГЭС на реке Шарын; на стадии реализации находится 122 проекта на сумму 2,4 трлн тенге с созданием 36 776 рабочих мест.

Развитие городов Қонаев и Алатау: в областном центре внедряется система Smart Qonaev, ведется реконструкция дорог и инженерных сетей; начаты корректировка генерального плана и проектирование инфраструктуры города Алатау.

Сфера образования: в рамках нацпроекта «Комфортная школа» возводится 17 школ; планируется строительство 19 школ через ГЧП и капитальный ремонт 91 объекта образования в 2025–2027 годах.

Презиент поручил уделить особое внимание укреплению потенциала индустриальных зон и СЭЗ Аlatau, а также строительству коммунальных и дорожных сетей в населенных пунктах.