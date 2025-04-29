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34 место занял Казахстан в IMD World Digital Competitiveness 2024

    Касым-Жомарт Токаев поручил уделить особое внимание СЭЗ Аlatau в Алматинской области

    Также следует укреплять потенциал индустриальных зон региона.

    29 апреля 2025 10:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество, Регионы

    Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматинской области Марата Султангазиева, который отчитался о социально-экономическом развитии региона за І квартал 2025 года, передает Sputnik.

    Ключевые показатели: объем промышленного производства составил 507,9 млрд тенге; объем продукции сельского хозяйства достиг 97,4 млрд тенге; количество субъектов малого и среднего бизнеса достигло 146,2 тысячи, показав рост на 7,7%.

    Основные проекты: с начала года запущено 12 промышленных проектов, включая расширение производственной площадки GALANZ bottlers, строительство Бартогайской ГЭС-28 и каскада малых ГЭС на реке Шарын; на стадии реализации находится 122 проекта на сумму 2,4 трлн тенге с созданием 36 776 рабочих мест.

    Развитие городов Қонаев и Алатау: в областном центре внедряется система Smart Qonaev, ведется реконструкция дорог и инженерных сетей; начаты корректировка генерального плана и проектирование инфраструктуры города Алатау.

    Сфера образования: в рамках нацпроекта «Комфортная школа» возводится 17 школ; планируется строительство 19 школ через ГЧП и капитальный ремонт 91 объекта образования в 2025–2027 годах.

    Презиент поручил уделить особое внимание укреплению потенциала индустриальных зон и СЭЗ Аlatau, а также строительству коммунальных и дорожных сетей в населенных пунктах.

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