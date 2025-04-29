Больше 40 утечек персональных данных произошло в Казахстане с начала года

Ранее МЦРИАП сообщало о планах по созданию единого реестра утраченных казахстанцами данных.

В Казахстане с начала 2025 года произошло43 утечки персональных данных. Об этом заявил заместитель председателя комитета по информационной безопасности при МЦРИАП Искандер Тажибеков. По его словам, рост количества утечек происходит непрерывно, так как в стране постоянно растет уровень цифровизации. О каких именно случаях утечки данных идет речь, Тажибеков не уточнил, передает Курсив.

В конце марта МЦРИАП сообщало о планах по созданию единого реестра утраченных казахстанцами данных. Планируется, что любой желающий сможет узнать, были ли когда-либо скомпрометированы его персональные сведения и какие именно. Также в планах ведомства — внедрить киберстрахование от утечек.