Может ли продавец отказать в безналичном расчете?

О фактах отказа приема безналичных платежей необходимо обращаться в органы государственных доходов.

Часто покупатели сталкиваются с ситуацией, когда отдельные предприниматели отказываются принимать безналичные платежи, требуя оплаты наличными деньгами за реализованные товары или оказанные услуги. Однако такой отказ является неправомерным и нарушает права потребителей, передает Учет.kz.

Согласно статье 25 Закона РК «О платежах и платежных системах», предусмотрены различные способы оплаты: банковской картой; QR-платежом; наличными деньгами. Это означает, что предприниматели обязаны принимать безналичные платежи наряду с наличными.

За отказ предпринимателей в принятии платежей с использованием платежных карточек предусмотрена административная ответственность (статья 194 КоАП РК): первый раз — предупреждение; при повторном нарушении — штраф в размере 40 МРП (в 2025 году — 157 280 тенге).

О фактах отказа приема безналичных платежей необходимо обращаться в органы государственных доходов. Также можно подать обращение с обязательным приложением подтверждающих документов посредством портала «e-Otinish».

Также важно отметить, что при продаже товаров или оказании услуг предприниматели обязаны выдавать фискальный чек покупателю. Невыдача фискального чека также влечет административную ответственность (статья 284 КоАП РК): предупреждение; при повторном нарушении — штраф в размере от 20 до 40 МРП (в 2025 году от 78 640 до 157 280 тенге).