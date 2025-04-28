Yandex Qazaqstan впервые представила портативную умную станцию, а также самую бюджетную колонку для управления умным домом

Продажи стартуют летом этого года.

Линейка доступных в Казахстане умных колонок от Yandex Qazaqstan пополнилась двумя новыми устройствами. Станция Стрит стала первой портативной колонкой с Алисой. Станция Мини 3 Про — самое доступное решение для полноценного управления умным домом.

Станция Стрит

Станцию Стрит с Алисой можно брать с собой куда угодно — на пикник, в путешествие или на тренировку. Заряда колонки хватает до 12 часов при подключении к мобильной точке доступа Wi-FI. Голосовое управление музыкой работает даже без интернета, а если колонку подключить к смартфону в режиме модема, в ней станут доступны все привычные функции Алисы.

Чтобы слушать музыку через Станцию Стрит без интернета, достаточно подключить колонку к смартфону по Bluetooth. Управлять треками при этом по-прежнему удобно — достаточно просто сказать колонке «дальше», «громче» или «стоп» — и Алиса выполнит команду.

Звук в Станции Стрит специально настроен для открытых пространств, но колонка будет объемно звучать и в помещениях. Она обладает мощностью 30 Вт, за это отвечают два динамика и два пассивных излучателя — специальных элемента в колонке, которые преобразуют внутреннее звуковое давление в насыщенные басы.

Станция Стрит будет доступна в черном и зеленом цветах. Устройство также обладает защитой от пыли и влаги по стандарту IP67.

Станция Мини 3 Про

Новая Станция Мини 3 Про с Алисой может стать полноценным хабом для управления умным домом благодаря поддержке популярных протоколов — Zigbee, Wi-Fi и Matter over Wi-Fi. Встроенный Zigbee-модуль позволяет колонке управлять умными устройствами без интернета. До сих пор управление такими девайсами было доступно только в старших моделях Станций от Yandex Qazaqstan.

Несмотря на компактность, Станция Мини 3 Про выдает качественный звук с глубокими басами в любом помещении. Для этого колонка снабжена динамиком мощностью 18 Вт.

Одна из главных особенностей новой колонки — возможность подключить к ней внешний аккумулятор или климатический модуль. Они присоединяются к корпусу с помощью специального крепления. C аккумулятором колонка сможет непрерывно воспроизводить музыку до 7 часов. А климатический модуль поможет следить за состоянием воздуха в помещении. Он оснащен датчиками температуры, влажности и уровня CO2.