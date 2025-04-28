Новые обменники могут появиться в Казахстане

14 марта Касым-Жомарт Токаев поручил срочно принять меры для легализации цифровых активов.

Первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Каныш Тулеушин рассказал, как в Казахстане планируют упростить оборот цифровых активов. Спикер отметил, что сейчас министерство совместно с другими госорганами ведет работу по либерализации их оборота, передает Zakon.kz.

«В первую очередь будет либерализован рынок провайдеров цифровых активов, которые лицензированы в юрисдикции МФЦА. Будут специальные обменные пункты, которые также будут лицензированы в МФЦА. Я думаю, мы массово увидим в ближайшее время торговлю или оборот цифровыми активами. Общие поправки и нормы будут приняты до конца этого года. Активно будут предоставлены условия для собственной генерации. То есть, крупные майнинговые компании смогут развернуть свои мощности, которые они могут разделять и использовать на собственные нужды, а также предоставлять в общую сеть. Мы думаем, что с помощью этих мер сможем открыть рынок и стать одним из лидеров. Это большая польза для Казахстана, поскольку мы привлечем большую часть инвестиций. Вы знаете, что у нас достаточно недорогая цена за электроэнергию. У нас хорошие мощности. Поэтому Казахстан находится в очень выгодной позиции для того, чтобы стать лидером в регионе и предоставлять крупные услуги другим странам», — заявил Каныш Тулеушин.

Он также отметил, что физические лица, желающие осуществлять оборот цифровых активов, смогут обращаться в МФЦА.

«Получив там лицензию, у них будет полное законное основание осуществлять торговлю, закуп и продажу. Это то, к чему мы привыкли в валютном регулировании — аналогичная ситуация. Только открывая эти возможности, мы выводим из серой зоны тех, кто раньше осуществлял деятельность на нелицензированных зарубежных и непонятных платформах. Во-первых, мы будем видеть, кто и как осуществляет торговлю, чтобы не было нелегального вывоза капитала. Но в то же время мы сможем активно привлечь инвестиции в эту область», — продолжил вице-министр.

Напомним — 14 марта Касым-Жомарт Токаев поручил срочно принять меры для легализации цифровых активов. По его словам, цифровая трансформация экономики должна стать ключевым фактором усиления конкурентоспособности Казахстана.