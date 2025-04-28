Лихачей-нарушителей выявляют дронами в Кызылординской области

За три месяца этого года на дорогах области зарегистрировано 233 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибло 17 граждан, 307 человек получили различные телесные повреждения.

Как сообщил исполняющий обязанности начальника Управления местной полицейской службы Департамента полиции Кызылординской области подполковник полиции Муратбек Манатов, сравнительные показатели с прошлым годом остаются примерно одинаковыми. В регионе с 19 апреля проводится ОПМ «Қауіпсіз жол». За четыре дня мероприятия полицейскими выявлено 1 454 грубых правонарушений по безопасности дорожного движения. Больше всего зарегистрировано нарушений правил по ремням безопасности, обязательном страховании, техническом осмотре, использованию за рулем мобильного телефона, незаконному переоборудованию транспорта, передает Kazpravda.kz.

«Видно, что даже большие штрафы не действуют на некоторых водителей. Так, 16 водителей привлечено к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, установлено 9 водителей, ранее лишенных права управления, еще 31 — не имеющих прав на вождение. На штрафстоянку водворено 137 автомашин, а для ограничения движения изъяты государственные регистрационные знаки еще 48 автомобилей», — сообщил спикер.

Анализ показал, что большая часть ДТП на республиканской автодороге по маршруту Кызылорда — Актобе происходит вследствие нарушения правил обгона и выезда на встречную полосу. В связи с этим выявление грубых правонарушений на трассе производится с помощью беспилотных летательных аппаратов. Дронами уже выявлено около 50 грубых правонарушений. На участках автодороги, где используются дроны, установлены надписи «Водитель, внимание! Участок дороги контролируется беспилотным летательным аппаратом».