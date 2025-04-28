О применении ИИ в судах РК рассказали на совещании стран ШОС

Председатели верховных судов собрались в Китае.

Председатели верховных судов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества встретились в Ханчжоу для участия в XX совещании, организованном Верховным народным судом КНР. В его работе участвовали руководители высших судебных органов Индии, Ирана, Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. В составе казахстанской делегации — председатель ВС Асламбек Мергалиев, председатель Атырауского облсуда Мухтар Парменов и заведующий Отделом международных связей Судебной администрации Думан Омаров.

Приветствуя участников, А. Мергалиев отметил, что такие встречи дают возможность обменяться опытом по актуальным для судебных систем вопросам и выработать решения по вызовам, стоящим перед судами в условиях глобализации и региональных изменений.

Спикер проинформировал о принятых в судебной системе Казахстана мерах по укреплению киберзащиты, внедрении защищенных платформ для подачи исков и доступа к судебным актам, развитии систем мониторинга киберугроз и повышении квалификации судей и сотрудников в области информбезопасности. Он отметил признанные как отечественными, так и зарубежными экспертами казахстанские наработки в применении в судах искусственного интеллекта. Они повышают эффективность судопроизводства, улучшают процессы и качество принимаемых решений. Говоря о связанных с этим рисках, А. Мергалиев подчеркнул необходимость выработки подходов к безопасному и этичному использованию IT. Активное применение в Казахстане альтернативных способов разрешения споров снизило нагрузку на суд и обеспечило более быстрое решение для граждан. Через законы внедрены стимулы, чтобы стороны сами желали примириться до суда.

М. Парменов и Д. Омаров рассказали о создании системы ювенальной юстиции и IT-сервисах в судах. А. Мергалиев провел ряд двусторонних встреч — с главами верховных судов Китая, Ирана и Кыргызстана. В ходе них ключевыми аспектами реформ в РК он отметил расширение доступа к правосудию и эффективной защите прав, укрепление независимости судов и развитие цифровизации.