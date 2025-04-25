Centras 500: Сила бренда и новая экономика Казахстана

Аналитика С500 дает возможность компаниям понять свое место на рынке, оценить собственные достижения, а также плюсы и минусы конкурентов.

На Kazakhstan Marketing Conference 2025 Маржан Меланич, директор партнерской платформы Kazakhstan Growth Forum, и Данияр Каженбаев, управляющий директор группы компаний Centras, представили ключевые выводы исследования Centras 500 — одного из самых масштабных и глубоких бизнес-рейтингов в Казахстане. Исследование охватывает 500 крупнейших компаний страны и раскрывает, как формируется новая экономическая модель — от структуры выручки до силы бренда и эмоциональной связи с потребителем.

Проект С500 существует более пяти лет и охватывает 500 компаний из 11 секторов экономики. Совокупная годовая выручка участников превышает 1 трлн тенге, а география охвата — от Алматы и Астаны до Кызылординской и Атырауской областей. Цель проекта — сформировать стандарты анализа, обеспечить прозрачность и предложить участникам независимую и понятную модель оценки эффективности.

В числе участников — крупнейшие компании Казахстана: Kaspi.kz, Technodom, Air Astana, Lotte Rakhat, FoodMaster, Sulpak, Казпочта и другие. Топ-50 компаний генерирует 75% совокупной выручки рейтинга, а топ-20-45%, что говорит о высокой концентрации капитала. При этом 55% всей выручки С500 приходится на три сектора: энергетику, материалы и финансы — так называемую группу BIG3.

Один из главных фокусов презентации — Brand Strength Index, метрика, которая оценивает не обещания бренда, а факты. В расчет принимаются такие параметры, как охват, вовлеченность, цифровая и физическая доступность продукта, вклад маркетинга в выручку, возврат на капитал. Это своего рода социальный капитал бренда, отражающий его реальное влияние на потребителя.

Согласно данным исследования, до 20% потребителей готовы переплатить за бренд, которому доверяют (данные Nielsen). Новые продукты, выпущенные под сильным брендом, имеют на 45% выше шансы на успех в первый год (Brand Finance). А те, кто испытывает эмоциональную связь с брендом, совершают повторные покупки на 37% чаще (Kantar). Эти цифры превращают BSI в критически важный показатель для компаний, работающих в потребительском сегменте.

Примером позитивной динамики стали компании из Consumer Staples: за три года их выручка выросла с 12 до 171 млрд тенге. Аналогичные тенденции наблюдаются и в сегменте Consumer Discretionary. Это подтверждает тренд: бренд и клиентский опыт становятся драйверами роста, а не только стоимость сырья или активов.

«Аналитика С500 дает возможность компаниям понять свое место на рынке, оценить собственные достижения, а также плюсы и минусы конкурентов. Мы открыты к сотрудничеству, хотим использовать инструменты исследований для того, чтобы бренды максимально раскрывали свой потенциал», — отметила Маржан Меланич.