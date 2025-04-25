Машиностроителей Казахстана призвали внедрять ИИ

В Астане прошел XII Форум машиностроителей и VI Международная специализированная выставка по машиностроению и металлообработке.

Внедрять передовые технологии и искусственный интеллект призвал казахстанских машиностроителей президент Касым-Жомарт Токаев. Для развития машиностроительной отрасли необходимо увеличивать долю местного производства и массово внедрять передовые технологии, в том числе искусственный интеллект. Такой призыв содержался в приветственном слове от имени Токаева, которое на открытии форума зачитал премьер Олжас Бектенов, передает Sputnik.

Доля машиностроительного сектора в обрабатывающей промышленности Казахстана за последние пять лет увеличилась с 13% до 19%. В прошлом году объем производства достиг 4,6 триллионов тенге. При этом за 2024 год прирост объемов производства составил 10%. А в I квартале текущего года этот показатель превысил 17%.

Ожидается, что в 2025 году в Казахстане будут запущены высокотехнологичные предприятия крупнейших мировых компаний.