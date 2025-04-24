QR-код на входе для учителей вводят в школах Талдыкоргана

Так Антикор пытается закрыть вопрос существования «мертвых душ» в педагогических коллективах.

Приняты превентивные меры по минимизации хищений в сфере образования, разработан и внедрен электронный QR-код посещаемости работников школ. Об этом сообщил руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по области Жетысу Саян Ахметжанов. По его словам, этот функционал мобильного приложения обеспечивает автоматизированный учет рабочего времени и фактического присутствия преподавателей. Таким образом, исключаются риски перечисления завышенной заработной планы и наличия «мертвых душ» в школах, передает Kazpravda.kz.

Такая система учета пока работает в пилотном режиме в школе № 18 Талдыкоргана, после тестов ее внедрят повсеместно.