Международные договоры РК будут регистрироваться и храниться в электронной системе

Приказом и.о. министра иностранных дел РК от 16 апреля 2025 года внесены изменения в правила ведения Государственного реестра международных договоров Республики Казахстан.

Единая государственная система регистрации, учета и хранения международных договоров РК находится в ведении Министерства иностранных дел РК. Ведение Государственного реестра международных договоров осуществляется в электронной системе управления международными договорами. Одновременно с подлинником или официально заверенной депозитарием копией международного договора в уполномоченный орган посредством системы направляется справка. Она составляется по форме согласно приложению к правилам и подписывается электронной цифровой подписью первого руководителя центрального органа либо лица, его замещающего, передает Zakon.kz.

При поступлении подлинника или официально заверенной копии международного договора, а также справки к нему уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней устанавливает соответствие международного договора и порядка его заключения закону «О международных договорах Республики Казахстан».

Приказ вводится в действие с 1 октября 2025 года.