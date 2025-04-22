Сразу 6 наград завоевала сборная страны на глобальном чемпионате FIRST Championship.

На престижном чемпионате школьной инженерии FIRST Championship 2025 в Хьюстоне, собравшем более 50 тыс. участников из 110 стран, казахстанская сборная добилась рекордных успехов во всех трех возрастных категориях. Об этом рассказали в Министерстве просвещения РК.

Казахстан представило семь команд. В старшей категории (12–18 лет) команда PID из НИШ ХБН г. Алматы впервые в истории страны вышла в финал соревнований и получила две награды: Motivate Award Winner и Division Finalist Award. Команда CRISTABOL из НИШ ФМН г. Алматы стала обладателем главной судейской награды — INSPIRE Award за выдающиеся технические и нетехнические навыки. Команды Sana Team (БИЛ Алматы) и Jeltoqsun (школа «Мурагер», Караганда) вошли в ТОП-20 по игре роботов среди 258 команд.

В средней категории FIRST LEGO League Challenge (10–16 лет) команда SKILLSET (школа Skillset, Астана) стала финалистом в номинации Champions Award. Команда RASSLEXX (СШЛИ «Мурагер», Караганда) победила в категории Coopertition Award Winner. В младшей категории FIRST LEGO League Explore (6–10 лет) команда ATLANTIS (школа «Сатурн», Павлодар) получила награду Team Model Award.

«В отличие от чемпионата FIRST Global Challenge, где страну представляет одна команда, в FIRST Championship участвует сразу несколько команд в разных возрастных категориях. Казахстан участвует в чемпионате пять лет, и уже составляет серьезную конкуренцию странам с десятилетиями опыта», — отметил руководитель ОФ USTEM Foundation Асылбек Мурзахметов.