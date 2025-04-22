Первый в мире прозрачный беспроводной телевизор LG OLED T уже в Казахстане

Экран создает иллюзию парящего в воздухе контента, а также впечатляющий эффект слияния визуальных образов на экране с окружающим пространством.

Компания LG Electronics представила в Алматы первый в мире прозрачный беспроводной телевизор LG Signature OLED T. Новинка имеет уникальный самоподсвечивающийся экран, благодаря которому пользователи могут легко переключаться между прозрачным и стандартным режимами одним нажатием кнопки. В прозрачном режиме OLED T предлагает футуристический опыт просмотра, который открывает новые грани восприятия. Экран создает иллюзию парящего в воздухе контента, а также впечатляющий эффект слияния визуальных образов на экране с окружающим пространством.

Устройство получило широкое международное признание — LG Signature OLED T вошел в рейтинг лучших изобретений года по версии TIME, а также стал обладателем пяти наград CES 2024 Innovation Awards, включая высшую категорию — Best of Innovation.

«Уже более 27 лет в Казахстане LG предлагает потребителям инновационные решения, улучшающие качество жизни. Сегодня компания продолжает укреплять позиции технологического лидера, объединяя передовые OLED-технологии с уникальными форм-факторами, прозрачными экранами и беспроводными решениями. Новый OLED T предлагает казахстанским пользователям многогранный опыт просмотра и беспрецедентную гибкость в организации пространства — возможности, недоступные у других производителей телевизоров», — подчеркнул господин Хак Хён Ким (Hak-hyon Kim), президент LG Electronics Almaty Kazakhstan.

Также в рамках презентации особое внимание было уделено телевизорам линейки OLED evo — премиальным моделям, 12 лет подряд признаваемыми лидерами в сегменте премиальных телевизоров. Благодаря высокой яркости, глубокой передаче черного цвета и современным процессорам линейка OLED evo остается эталоном качества изображения.

Кроме того, была представлена новая линейка аудиопродуктов XBOOM, разработанная в сотрудничестве с will.i.am, который назначен «Архитектором пользовательского опыта» бренда. Эта инициатива демонстрирует стремление LG выходить за рамки стандартного производства техники, формируя культурную повестку и внедряя новые смыслы в повседневную жизнь. Настроенные лично will.i.am, все продукты XBOOM отличаются фирменным звучанием — сбалансированным аудиопрофилем с теплыми, обволакивающими тонами. Дизайн вдохновлен многолетним опытом will.i.am в поп-культуре и его глубоким пониманием того, что находит отклик у аудитории.