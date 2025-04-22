Казахтелеком и Uztelecom будут развивать цифровую инфраструктуру ЦА

Телеком-операторы Казахстана и Узбекистана намерены совместно заняться реализацией цифровых проектов по транзиту и увеличению трафика данных.

Представители Казахтелекома и Uztelecom договорились о сотрудничестве в сфере предоставления телекоммуникационных услуг, развития международных транзитных каналов, а также обеспечения надежной и бесперебойной работы систем связи. Соответствующий документ стороны подписали на полях международного форума iWTC в Ташкенте, передает Zakon.kz.

Кроме того, подписанное соглашение охватывает вопросы развития цифровой инфраструктуры, расширения доступа к высокоскоростному интернету и позиционирования Казахстана и Узбекистана как ключевых узлов глобальной сети передачи данных, учитывая географическое расположение двух стран — на стыке трансазиатских и европейских цифровых маршрутов.

«Мы стоим на пороге цифровой трансформации, и новый виток в развитии партнерства между Казахстаном и Узбекистаном может стать ее реальным драйвером. Подписание меморандума — это не просто документ, а платформа для создания устойчивой технологической экосистемы, которая задаст темп экономическому росту наших стран на годы вперед. У нас схожие амбиции, вызовы и потенциал, и сейчас самое время объединить усилия», — отметил член правления АО «Казахтелеком», генеральный директор дивизиона по корпоративному бизнесу Алибек Индыкбаев.

Ожидается, что совместные разработки и решения в области телеком-инфраструктуры позволят региону стать связующим звеном между Востоком и Западом, нарастить транзитные объемы за счет организации надежных маршрутов для высокоскоростной передачи данных. Казахстан и Узбекистан уже сегодня выступают в роли важных узлов трансазиатских и европейских цифровых магистралей.

«Наше сотрудничество с Узбекистаном вызывает интерес со стороны европейских и азиатских операторов. Центральная Азия все чаще рассматривается как стратегически важный и надежный хаб для цифровых решений нового поколения», — отметил директор Департамента международных соглашений дивизиона по корпоративному бизнесу АО «Казахтелеком» Даурен Увалиев.

Партнерство охватывает не только инфраструктуру — оно также ориентировано на развитие инноваций и стимулирование экономической диверсификации. В числе приоритетных направлений — запуск проектов в сфере 5G, технологий умных городов и решений на основе искусственного интеллекта.