В телеграмм-чат-бот @TazaQazBot поступило более 16 тыс. заявок

Больше всего заявок подали жители г.Алматы, Астана и Туркестанской области, наименьшая активность наблюдается в регионах Ұлытау, Павлодарской и Атырауской областях.

Телеграм-чат-бот @TazaQazBot был запущен Министерством экологии и природных ресурсов РК в июне 2024 года с целью повышения общественного контроля за состоянием окружающей среды и вовлечения граждан в решение экологических проблем. Чат-бот включает функцию подачи жалоб, если заявка выполнена некачественно. Так, с начала запуска чат-бота поступило 527 жалоб, большинство из которых касается неудовлетворительной уборки территорий, несвоевременного вывоза мусора и плохого состояния дорог.

@TazaQazBot предоставляет жителям страны простой и удобный механизм подачи обращений и жалоб по различным экологическим вопросам. Для отправки заявки необходимо пройти авторизацию, прикрепить фото, указать адрес и коротко описать проблему.

Заявки автоматически перенаправляются в соответствующие местные исполнительные органы. Исполнители обязаны прикрепить фотоотчет по завершению работы. Гражданин получает уведомления о ходе исполнения и может оценить качество оказанной услуги.

Благодаря внедрению чат-бота @TazaQazBot обеспечивается прозрачность, оперативность и вовлеченность граждан в экологические процессы. Платформа способствует формированию культуры «нулевой терпимости» к загрязнению и нарушению экологических норм.