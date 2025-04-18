Стратегию развития искусственного интеллекта готовят в Казахстане

Работа ведется по трем направлениям: институциональная база, развитие технологической инфраструктуры и развитие человеческого капитала.

Подробнее о проектах каждого направления рассказал председатель Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций МЦРИАП РК Гиззат Байтурсынов. В прошлом году в министерстве цифрового развития был создан Комитет искусственного интеллекта и развития инноваций. В этой связи было определено ведомство в государственном органе, которое будет заниматься развитием искусственного интеллекта и формированием государственной политики, вести отраслевую координацию между государственными органами.

«После создания Комитета нам необходимо было определить цели, задачи, как мы должны развиваться. По этой же причине мы приняли Концепцию развития ИИ, ориентированную на ближайшие пять лет. Концепция охватывает международный опыт, текущую ситуацию в Казахстане. Мы описываем наши задачи и цели по шести основным направлениям: человеческий капитал, развитие инфраструктуры, развитие данных, госполитика и другие», — сказал Гиззат Байтурсынов.

В этом году стоит задача преобразовать Концепцию в Стратегию развития искусственного интеллекта.

«В целях регулирования этого направления депутаты инициировали законопроект об искусственном интеллекте. На текущий момент законопроект с заключением правительства уже внесен в Мажилис. В рамках рабочей группы обсуждается экспертами, депутатами, государственными органами. В законопроекте предусмотрены нормы по маркировке контента искусственного интеллекта, предусмотрены этические нормы. Также в рамках законопроекта мы определили ответственность между владельцем, собственником и пользователем системы ИИ. Также мы разработали классификацию системы ИИ. Все это сейчас находится в стенах мажилиса и обсуждается», — уточнил спикер.

Также он напомнил, что в декабре прошлого года была презентована казахская языковая модель, разработанная и обученная на 148 млрд токенов. Разработчиками модели выступили НУ, АО «НИТ», Центр поддержки цифрового правительства. Модель опубликована в открытом доступе, любой человек ее использовать.

«Следующее направление — Национальная платформа ИИ. Она введена в эксплуатацию и позволяет людям получать доступ к определенным данным, к вычислительным мощностям и готовым моделям. Мы уже проводим обучение на этой платформе. Недавно обучили около 2 тысяч государственных служащих, сотрудников квазигоссектора», — проинформировал спикер.