На какой стадии находится создание суперкомпьютера в Казахстане?

Суперкомпьютер – это высокопроизводительные вычислительные мощности, которые могут обрабатывать большие объемы данных за очень короткое время.

Зачем Казахстану нужен свой суперкомпьютер, объяснил председатель Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций МЦРИАП РК Гиззат Байтурсынов. По его словам, для создания любого продукта искусственного интеллекта нужны человеческий капитал, то есть программисты, данные и вычислительные мощности.

«Почему эти мощности нужны именно в Казахстане? Во-первых, в стране стоит задача внедрить технологии ИИ во всех отраслях экономики, госорганах. У нас в госорганах, нацкомпаниях очень много чувствительных данных, которые мы, к сожалению, не можем „крутить“ на зарубежных серверах. Поэтому по причине информационной безопасности нам необходимы мощности здесь, в Казахстане. Также суперкомпьютер означает цифровой суверенитет, независимость от других стран», — пояснил спикер.

Он добавил, что создание суперкомпьютерного кластера находится на стадии экспортной лицензии. Несмотря на то, что правительство США сильно зарегулировало эту технологию, Казахстан надеется получить вскоре лицензию и привезти оборудование в страну.

Гиззат Байтурсынов отметил проект «Industrial AI Accelerator». Это акселерационная программа, направленная на внедрение ИИ-решений в ключевые отрасли экономики. Первая волна реализации охватила горнодобывающую промышленность, энергетику и нефтедобывающую отрасль, медицинские, финансовые и государственные технологии. В результате получено 116 заявок от компаний-участников, 32 компании прошли отбор и успешно завершили программу акселерации, за 3 месяца запущено 27 пилотных проектов в различных отраслях.