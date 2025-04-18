В Казахстане хотят изменить правила регистрации клиентов в мобильном приложении банка

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 30 апреля.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подготовило поправки в некоторые нормативные правовые акты РК по вопросам информационной безопасности, передает Zakon.kz.

В частности, предлагается внести следующие поправки по вопросам информационной безопасности:

— определение порядка аутентификации клиента в мобильном приложении банка на ранее не зарегистрированном мобильном устройстве, а также повышение уровня защиты клиентских данных путем внесения дополнительного требования по блокировке мобильного банкинга при включенном микрофоне;

— расширение перечня технологических событий, связанных с возможным нарушением информационной безопасности банка, по которым должно обеспечиваться хранение записей;

— установление порядка использования автоматизированной системы обработки информации по событиям и инцидентам информационной безопасности Qainar оперативными центрами информационной безопасности финансовых организаций (при наличии);

— внедрение альтернативного способа уведомления уполномоченного органа об инцидентах информационной безопасности в случаях сбоя функционирования инфраструктуры банка;

— установление периодичности проведения внешнего аудита состояния системы управления информационной безопасностью банка. Банки обяжут блокировать мобильный банкинг при включенном микрофоне смартфона.