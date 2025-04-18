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744 млрд тенге — выручка Казахтелеком в 2024 г.

    В Казахстане хотят изменить правила регистрации клиентов в мобильном приложении банка

    Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 30 апреля.

    18 апреля 2025 10:00, Profit.kz
    Рубрики: Безопасность

    Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подготовило поправки в некоторые нормативные правовые акты РК по вопросам информационной безопасности, передает Zakon.kz.

    В частности, предлагается внести следующие поправки по вопросам информационной безопасности:

    — определение порядка аутентификации клиента в мобильном приложении банка на ранее не зарегистрированном мобильном устройстве, а также повышение уровня защиты клиентских данных путем внесения дополнительного требования по блокировке мобильного банкинга при включенном микрофоне;
    — расширение перечня технологических событий, связанных с возможным нарушением информационной безопасности банка, по которым должно обеспечиваться хранение записей;
    — установление порядка использования автоматизированной системы обработки информации по событиям и инцидентам информационной безопасности Qainar оперативными центрами информационной безопасности финансовых организаций (при наличии);
    — внедрение альтернативного способа уведомления уполномоченного органа об инцидентах информационной безопасности в случаях сбоя функционирования инфраструктуры банка;
    — установление периодичности проведения внешнего аудита состояния системы управления информационной безопасностью банка. Банки обяжут блокировать мобильный банкинг при включенном микрофоне смартфона.

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