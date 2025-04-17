Правительство продолжает работу по повышению качества медицинских услуг

Ключевыми направлениями в этой работе являются развитие инфраструктуры, упрощение доступа к медицинским услугам и масштабная цифровизация отрасли.

В рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» по поручению Президента ведется масштабное строительство медицинских объектов. Из запланированных 655 объектов уже завершено 460, из них 361 были сданы в 2024 году. Еще 195 медучреждений будет введено в эксплуатацию в текущем году.

Также ведется работа по расширению доступности первичной медико-санитарной помощи. В этих целях на сегодня в Казахстане обновлено 36 нормативно-правовых акта. Изменены правила получения направлений к узким специалистам и записи на диагностику, что снизило необходимость многократных обращений к врачам общей практики. Доступность самозаписи к врачам общей практики увеличена в 3,5 раза и к профильным специалистам в 16 раз. Проведена работа по сокращению анализов и инструментальных исследований для упрощения подготовки пациента к плановой госпитализации.

Для дальнейшего повышения качества медпомощи идет цифровая трансформация отрасли здравоохранения. Создается единая цифровая инфраструктура, внедряются новые подходы для удобства пациентов и эффективности работы медперсонала. Уже проходит пилотное тестирование единой системы оплаты медпомощи. Также сформировано Единое хранилище медицинских данных, которое станет основой для цифрового здравоохранения.

Для повышения прозрачности и безопасности лекарств внедрена система маркировки и прослеживаемости. Через сервис «Социальный кошелек» пациенты уже получили препараты по 1,7 млн электронных рецептов — теперь этот проект охватывает все государственные медицинские учреждения.

Кроме того, восемь видов справок, включая больничные и медкнижки, переводятся в электронный формат, что существенно экономит время пациентов и врачей.

Таким образом, комплексные меры, реализуемые в рамках поручений Главы государства, обеспечивают всестороннее развитие здравоохранения, начиная от строительства новых больниц и заканчивая цифровыми решениями, которые делают медпомощь доступнее, качественнее и современнее.

Напомним — 5 декабря в Алматы состоится конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.