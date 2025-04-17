Крупную майнинговую ферму накрыли в Астане

Суд вынес обвинительный приговор.

В Астане вынесен обвинительный приговор в отношении трех граждан, которые в период с 2022 года по май 2024 года организовали деятельность майнинговой фермы под видом центра обработки двигателей. При этом объект потреблял энергию, сравнимую с месячной потребностью одного жилого района мегаполиса, передает Liter.kz.

«Сумма незаконно добытых цифровых активов в эквиваленте составила более 143 млн тенге. В ходе обыска изъято 1257 асикмайнеров (оборудование для добычи цифровых активов), промышленные вентиляторы охлаждения и трансформаторная подстанция», — говорится в сообщении.

Приговором суда они признаны виновными по части 2 статьи 214 УК. Назначено наказание в виде штрафа. В доход государства конфисковано имущество стоимостью свыше 900 млн тенге: две автомашины, а также майнинговое оборудование. Кроме того, судом взыскана сумма преступного дохода в размере 143,2 млн тенге. Приговор вступил в законную силу.