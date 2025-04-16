Цифровая карта бизнеса: новый инструмент для поддержки предпринимателей

Обсуждение проекта приказа продлится до 29 апреля 2025 года. Свои комментарии и замечания можно оставлять на портале «Открытые НПА».

Министерством национальной экономики РК разработан и вынесен на обсуждение проект приказа Об утверждении Методики по разработке Цифровой карты бизнеса. Методика предназначена для поддержки управленческих решений в сфере предпринимательства с применением автоматизированной оценки, передает Учет.kz. Внедрение цифровой карты бизнеса предназначено для анализа данных и упрощения предоставления государственной поддержки предпринимателям.

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