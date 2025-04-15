Алматинские школьники стали победителями конкурса NASA

Сразу две команды НИШ ФМН города Алматы вошли в число победителей престижного международного конкурса Space Settlement Contest 2025, организованного NASA и Национальным космическим обществом США.

В соревновании приняло участие более 26 тысяч школьников из 25 стран мира. Команда Казахстана в составе Анастасии Цой, Юлии Ким, Камилы Ертыскызы и Ильяса Даулет заняла первое место, представив проект «YURT» — концепцию автономной космической станции, движущейся по орбите Юпитера и периодически сближающейся с его спутниками, Ганимедом и Каллисто. Проект станции рассчитан на полное жизнеобеспечение почти 30 тысяч человек и оснащен системой искусственной гравитации.

Второе место заняла команда с проектом «Икарус» — это космическая станция на орбите Ганимеда, рассчитанная на 45 тысяч жителей. Как и в первом проекте, станция оснащена системой искусственной гравитации и автономным жизнеобеспечением. В состав команды вошли Асан Табылды, Арман Темирбулатов, Сабыржан Инкарбек, Томирис Кузбакова, Мухидин Жапаров, Багдаулет Алишер, Уали Берик, Айсулу Нурсултан, Арлан Таиров и Аслан Бакыт. Наставником команды выступил ученик 12 класса — Әділ Сандыкбаев.

Space Settlement Contest — международный конкурс, целью которого является развитие инженерного мышления, креативности и научного интереса среди школьников через создание концепций будущих космических поселений.