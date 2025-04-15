Анонс: хакатон Defense Tech

Министерство обороны Республики Казахстан приглашает на хакатон, приуроченный к 80-летию Победы.

Хакатон Defense Tech — это не просто соревнование. Это площадка, где встречаются инновации, технологии и патриотизм, чтобы создать решения для укрепления обороноспособности страны.

Участникам предлагается разработать проекты по следующим направлениям:

1. Портал Sarbaz+ — цифровая платформа для управления и координации инновационных инициатив в сфере обороны и безопасности.

2. Автономный чат-бот с ИИ — умный помощник для анализа документов, классификации обращений и выдачи рекомендаций.

3. Система учета коммунальных услуг — технологии для анализа потребления и оптимизации расходов.

4. Интеллектуальные системы освещения — автоматическое диммирование в зависимости от освещенности и потребностей.

5. Цифровые двойники объектов — 2D и 3D моделирование зданий, сооружений, коммуникаций и участков с полными данными.

6. AI-клиентский портал самообслуживания — универсальная система для подачи заявок, обращений и жалоб с умной обработкой.

Кто может участвовать? IT-специалисты, разработчики, технологические стартапы, студенты, ученые и все, кто хочет применить свои знания и идеи на практике, повлиять на развитие оборонных технологий и заявить о себе в масштабах страны.

Участники хатаона получат:

— возможность реализовать свой проект в реальной сфере;

— нетворкинг с экспертами отрасли и потенциальными инвесторами;

— ресурсы и поддержка от организаторов;

— и, конечно, призовой фонд в 5 млн тенге, а также специальный приз от компании «Транстелеком».

Прием заявок открыт до 1 мая. Заполнить форму для участия можно по ссылке. С техническим заданием хакатона можно ознакомиться здесь. Для регистрации в качестве слушателя пройдите по ссылке.