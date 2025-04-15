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744 млрд тенге — выручка Казахтелеком в 2024 г.

    Анонс: хакатон Defense Tech

    Министерство обороны Республики Казахстан приглашает на хакатон, приуроченный к 80-летию Победы.

    15 апреля 2025 13:00, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Общество

    Хакатон Defense Tech — это не просто соревнование. Это площадка, где встречаются инновации, технологии и патриотизм, чтобы создать решения для укрепления обороноспособности страны.

    Участникам предлагается разработать проекты по следующим направлениям:

    1. Портал Sarbaz+ — цифровая платформа для управления и координации инновационных инициатив в сфере обороны и безопасности.
    2. Автономный чат-бот с ИИ — умный помощник для анализа документов, классификации обращений и выдачи рекомендаций.
    3. Система учета коммунальных услуг — технологии для анализа потребления и оптимизации расходов.
    4. Интеллектуальные системы освещения — автоматическое диммирование в зависимости от освещенности и потребностей.
    5. Цифровые двойники объектов — 2D и 3D моделирование зданий, сооружений, коммуникаций и участков с полными данными.
    6. AI-клиентский портал самообслуживания — универсальная система для подачи заявок, обращений и жалоб с умной обработкой.

    Кто может участвовать? IT-специалисты, разработчики, технологические стартапы, студенты, ученые и все, кто хочет применить свои знания и идеи на практике, повлиять на развитие оборонных технологий и заявить о себе в масштабах страны.

    Участники хатаона получат:

    — возможность реализовать свой проект в реальной сфере;
    — нетворкинг с экспертами отрасли и потенциальными инвесторами;
    — ресурсы и поддержка от организаторов;
    — и, конечно, призовой фонд в 5 млн тенге, а также специальный приз от компании «Транстелеком».

    Прием заявок открыт до 1 мая. Заполнить форму для участия можно по ссылке. С техническим заданием хакатона можно ознакомиться здесь. Для регистрации в качестве слушателя пройдите по ссылке.

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