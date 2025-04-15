ИИ-платформа казахстанских ученых поможет определить статус иммунитета

Провести иммунный Chek-UP организма казахстанцы могут бесплатно.

Такой прорыв стал реальностью благодаря казахстанским ученым Игорю Пономареву и Нурлыбеку Удербаеву. В рамках проекта «Иммунный портрет нации» они разработали инновационную платформу ImmuniGuide, которая с помощью искусственного интеллекта оценивает иммунитет человека по данным общего анализа крови.

Проект «Иммунный портрет нации» направлен на глубокое изучение состояния иммунной системы населения страны. Платформа ImmuniGuide анализирует показатели общего анализа крови с помощью математических алгоритмов и технологий искусственного интеллекта. Эта казахстанская разработка запатентована.

«Система просчитывает уже готовые анализы, обрабатывает лабораторный результат. Дается четкая цифра состояния иммунной системы. Платформа может показать не только резерв, но и какие скрытые инфекции у человека есть, на которые нужно обратить внимание», — говорит один из авторов платформы, руководитель научно-клинического центра инновационной медицины доктор медицинских наук Нурлыбек Удербаев.

Платформа ImmuniGuide — это как раз тот случай, когда технология из персональной медицины может иметь стратегическое значение для биобезопасности страны. Данные о состоянии иммунитета людей позволят предупреждать угрозы, оценивать последствия массовых заболеваний, мониторить уязвимые группы, персонализировать меры профилактики и лечения.

«Применив платформу, можно наперед заглянуть в будущее нации. Поэтому мы и назвали „Иммунный портрет нации“, т. е. на 5-6 лет вперед можно понимать, в каком состоянии будет здоровье населения», — отмечает Нурлыбек Удербаев.

ImmuniGuide демонстрирует сразу несколько научно-технологических достижений. Во-первых, система обладает высокой точностью: результаты оценки иммунитета подтверждены и на практике, и научно, и достигают 98,7%. Во-вторых, AI-модуль мгновенно обрабатывает большой объем медицинских данных и формирует детализированные, понятные отчеты на любом языке. По словам создателей, на сегодняшний день аналогов подобной технологии в мире не существует, что делает казахстанский проект по-настоящему новаторским.

Изначально ImmuniGuide внедрена и протестирована в одной из столичных онкологических клиник, где помогла врачам в мониторинге состояния пациентов.

«Мы ежедневно используем эту платформу в своей работе. Возможности применения нашей разработки — от скрининга в массовом варианте до индивидуальной прецизионной медицины», — говорит руководитель по научной и лечебной работе научно-клинического центра онкореабилитации профессор Игорь Пономарев.

Провести иммунный Chek-UP организма казахстанцы могут бесплатно. В Telegram необходимо запустить чат-бот «Иммуногид», где содержится информация, а также инструкция по его использованию. Необходимо загрузить общий анализ крови в формате PDF либо вложить качественную фотографию с результатами анализа. Результат будет доступен через 1 минуту.

Напомним — 5 декабря в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.