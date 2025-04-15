Как обжаловать штраф за нарушение ПДД?

Цифровизация не стоит на месте, и у казахстанцев расширяются возможности. Например, они могут оперативно обжаловать штраф за нарушение правил дорожного движения, если они с ним не согласны.

Своим опытом поделился казахстанец, который обжаловал штраф за два дня. Ему пришел штраф за «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги». На деле же он вынужденно пересек линию, потому что машина перед ним сломалась, перекрыв полосу. Чтобы не создавать затор и избежать аварии, он объехал через сплошную линию, а позже получил штраф, так как камера зафиксировала нарушение, передает Zakon.kz.

Пользователь поделился алгоритмом действий:

— Зайти на сайт qamqor.gov.kz, выбрать «Обжалование административных правонарушений», авторизоваться в личном кабинете по ЭЦП, далее выбрать «Административные правонарушения».

— Сделать скриншоты и вырезать фрагмент видео, которые станут доказательствами. Для этого нажмите на значок документа в правой части экрана и затем на «Просмотреть фото-видео» (понадобится подпись через ЭЦП). Заявка будет в обработке, и через пару минут отобразятся доступные медиафайлы.

— Подать жалобу через qamqor.gov.kz.

«Я написал, что мое нарушение было вынужденным, и ситуация подпадает под крайнюю необходимость. Приложил видео, скриншоты и пояснение в свободной форме. Через день пришел ответ, что моя жалоба удовлетворена», — поделился автовладелец.

Жалобу можно подать в течение 10 суток с момента получения штрафа. Срок рассмотрения обращения — до 15 рабочих дней. На время проверки начисление пени приостанавливается. Если жалобу отклонят, будет 10 дней для добровольной оплаты (но тогда без скидки).