Фейковые QR-коды на самокатах появились в городах Казахстана

В Астане и Алматы участились случаи мошенничества с прокатными электросамокатами.

На устройства злоумышленники наклеивают фальшивые QR-коды поверх оригинальных либо рядом с ними. При сканировании таких кодов пользователи попадают на поддельные сайты, имитирующие приложения кикшеринга. В результате у граждан крадут данные банковских карт, либо на их устройства устанавливается вредоносное программное обеспечение, передает Liter.kz.

Операторы прокатных сервисов подтверждают: фейковые наклейки действительно появились в городах. Сейчас ведется проверка и сбор обращений от пользователей. Отмечается, что подделки визуально отличаются — чаще всего это бумажные стикеры без ламинации.

Инциденты прокомментировали в технической поддержке: в случае выявления подозрительных QR-кодов пользователям рекомендуют не использовать их и сразу сообщать в сервис.