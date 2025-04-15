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    Фейковые QR-коды на самокатах появились в городах Казахстана

    В Астане и Алматы участились случаи мошенничества с прокатными электросамокатами.

    15 апреля 2025 11:00, Profit.kz
    Рубрики: Безопасность, Общество

    На устройства злоумышленники наклеивают фальшивые QR-коды поверх оригинальных либо рядом с ними. При сканировании таких кодов пользователи попадают на поддельные сайты, имитирующие приложения кикшеринга. В результате у граждан крадут данные банковских карт, либо на их устройства устанавливается вредоносное программное обеспечение, передает Liter.kz.

    Операторы прокатных сервисов подтверждают: фейковые наклейки действительно появились в городах. Сейчас ведется проверка и сбор обращений от пользователей. Отмечается, что подделки визуально отличаются — чаще всего это бумажные стикеры без ламинации.

    Инциденты прокомментировали в технической поддержке: в случае выявления подозрительных QR-кодов пользователям рекомендуют не использовать их и сразу сообщать в сервис.

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